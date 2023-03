Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Thema IOC

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum Thema IOC:

"Damals wie heute sterben in der Ukraine unschuldige Menschen, auch mehr als 250 Athleten befinden sich unter den Toten. Deren ehemalige Sportkameraden sollen demnächst also gegen Athleten aus Russland antreten - zu fröhlichen Spielen. Nur Menschen ohne moralischen Kompass können das so einrichten wollen. Der Deutsche Olympische Sportbund hatte sich klar gegen eine Aufhebung des russischen Banns positioniert. Die Haltung des IOC in der Russland-Frage ist ein weiteres Beispiel dafür, warum die Identifikation mit der olympischen Bewegung in Europa schwer gelitten hat. Eine für die kommende Dekade erwogene deutsche Olympia-Bewerbung könnte es angesichts der jüngsten Entwicklung noch schwerer haben als ohnehin für sie zu erwarten stünde."/kkü/DP/he