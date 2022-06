Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum Infektionsschutzgesetz

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" zum Infektionsschutzgesetz:

"Volle Biergärten und Schwimmbäder, dichtes Gedränge auf Bahnsteigen und überfüllte Regionalbahnen, Open-Air-Konzerte und andere Veranstaltungen ohne Zugangsbeschränkungen sowie Maskenpflicht nur noch in Bahnen und Bussen - nach zwei Jahren des Corona-Verdrusses, der Einschränkungen und des Verzichts ist die Sehnsucht groß, das Leben wieder zu genießen und das Versäumte nachzuholen. (...) Am 23. September läuft die derzeit geltende Fassung des Infektionsschutzgesetzes aus, bis dahin müssen Bundestag und Bundesrat eine Neufassung verabschieden. An Vorschlägen herrscht kein Mangel. (...) Doch die Menschen haben genug von den Zumutungen. Es scheint, als würden sie lieber eine Infektion als neue Einschränkungen in Kauf nehmen."/ra/DP/men