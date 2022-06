Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Preispolitik

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Preispolitik:

"Es ist nachvollziehbar, dass derzeit die Stunde der Discounter schlägt - in den ersten Corona-Jahren lagen Vollsortimenter wie Edeka und Rewe in der Gunst der Konsumenten vorne. Das mag sich wieder ändern. Schwieriger wird es, wenn beispielsweise eine Bäckerei, die aufgeschlagen hat, Kunden an Discounter verlor - ob die bei besserer Wirtschaftslage wieder zurückkommen, ist die Frage. Von daher ist die Preispolitik von Handwerk, Handel, Industrie und Gastronomie heikel, auch wenn diese Branchen unter Druck stehen. Der Preis ist heiß. Verbraucher sein in diesen Zeiten ist schon schwierig, Unternehmer sein möchte man noch weniger."/zz/DP/ngu