Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Personalmangel

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Personalmangel:

"Gut kochen zu können und Übernachtungsgäste angenehm unterzubringen, das reicht nicht. Die Arbeitgeber werden in Sachen Personal dazulernen müssen. Die traditionell hohe Fluktuation in der Branche ist Segen und Fluch zugleich. Künftig wird es noch schwieriger werden, Mitarbeiter zu gewinnen, wenn immer mehr Baby-Boomer in Rente gehen. Für Kellnerinnen und Kellner gibt es reichlich Alternativen, beispielsweise bei Bäckereien und Metzgereien im Verkauf. Attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen, das ist eine Hausaufgabe, die Gastronomen und Hoteliers zu erledigen haben, wenn sie erfolgreich auf dem Markt bleiben wollen."/yyzz/DP/nas