Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Modernisierung der Bahn

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Modernisierung der Bahn:

"Dass etwas geschehen muss, ist unbestritten. Die Bahn, jahrzehntelang Stiefkind der Verkehrspolitik, ist im Fernverkehr so unpünktlich wie noch nie, gleichzeitig stehen massive Investitionen in die Modernisierung des Netzes und der Züge an. (...) Im Eiltempo müssen jetzt die Versäumnisse der Vergangenheit korrigiert werden. Schnell geht das nicht, billig wird es auch nicht. Was sich die Bahn einst gespart hat, belastet nun die Steuerzahler um ein Vielfaches. Die Investitionen sind gleichwohl nötig. Nur mit einer leistungsfähigen Bahn kann die Verkehrswende gelingen, die unabdingbar ist, um die Klimaziele zu erreichen. (...) Aber Deutschland hatte noch nie ein Erkenntnis-, sondern stets ein Umsetzungsproblem."/al/DP/he