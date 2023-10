Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Krieg in der Ukraine

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Zeitung "Badische Neueste Nachrichten" zu Krieg in der Ukraine:

"Laut einer repräsentativen Umfrage in Baden-Württemberg sorgten sich die Menschen im Oktober am meisten über steigende Lebenshaltungskosten, über die immer noch hohe Inflation, die zunehmende Zahl an Flüchtlingen, wirtschaftliche Entwicklung und soziale Unruhen. Erst an sechster Stelle kam die Lage in der Ukraine. Man muss sogar annehmen, dass die Ukraine für die deutsche Öffentlichkeit nach dem entsetzlichen Überfall der Hamas auf Israel noch unwichtiger geworden sein dürfte. Die Umfrage wurde vorher erstellt. Können wir nur einen Krieg auf einmal vertragen? Liegt es an der abrupten Verschiebung des medialen Interesses aus Osteuropa in den Nahen Osten? Wird man jetzt seltener an den größten militärischen Konflikt in Europa seit Jahrzehnten erinnert, weil Politiker von anderen Krisen sprechen und nach Tel Aviv statt Kiew pendeln? All dies trifft wahrscheinlich zu. Und dennoch: Ein resigniertes "ist halt so" in Bezug auf die Ukraine können sich die Deutschen und alle anderen Europäer heute auf keinen Fall erlauben. (...) Der Spruch, dass die Ukrainer heute auch die Freiheit der Europäer verteidigen, hat nichts von seiner Gültigkeit verloren."/zz/DP/men