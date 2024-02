Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten ' zu DFL/Fanproteste

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu DFL/Fanproteste:

"Der Graben ist mittlerweile tief. Die Schuld dafür den Fans in die Schuhe zu schieben, zielt zumindest diesmal daneben. Vielmehr hat es der Ligaverband von Anfang an Transparenz und Meinungsaustausch fehlen lassen. Dagegen zu protestieren, ist nichts Ungebührliches. Gleichsam muss schnellstens an einer Lösung des Problems gearbeitet werden. Eine nochmalige Abstimmung scheint nicht die schlechteste Idee."/yyzz/DP/he