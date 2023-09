Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur gesunkenen Inflationsrate

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur gesunkenen Inflationsrate:

"Die Gefahr, dass die Zentralbank die Leitzinsen noch einmal anhebt, ist noch nicht gebannt - in den USA ebenso wenig wie in der Euro-Zone. Nach einer Serie von nach unten korrigierten Wachstumsprognosen sind die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes aber immerhin ein kleiner Lichtblick am Konjunkturhimmel."/ra/DP/men