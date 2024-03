Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Putin-Rede

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Putin-Rede:

"Putins Munitionslager sind gut gefüllt. Doch seine schärfste Waffe ist noch immer die Angst des Gegners. Er weiß, allein das Wort "Atomschlag" löst im Westen Gänsehaut aus. Nicht umsonst hat es der russische Präsident auch in diesem Jahr wieder in seine Rede an die Nation eingebaut. Tatsächlich ist es für die Regierungen in Berlin, Paris und London eine Gratwanderung. Sie sind verpflichtet, alles zu tun zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Mutwillig einen Krieg zu riskieren aus politischer Kraftmeierei, dieses Risiko will niemand eingehen. Und doch wäre es ein Fehler, Putin allein die Deutungshoheit in diesen angespannten Zeiten zu überlassen. Seine Maximaldrohungen entspringen einem hohen Maß an Hilflosigkeit."/nme/DP/jha