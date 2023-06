Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Erfassung von Heizungsdaten

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Erfassung von Heizungsdaten:

"Wenn ein Stadtviertel in fünf Jahren an das Fernwärmenetz einer Stadt angeschlossen wird, dann wäre es pure Geldverschwendung, wenn die Hausbesitzer heute Geld in eine neue Heizung steckten. Damit die Stadtwerke den Energiebedarf planen können, müssen sie wissen, wie viel Energie in den Häusern des Viertels verbraucht wird. Der Ausbau der Fernwärme kann Eigentümern viel Geld sparen, weil dann die Kosten für den Einbau einer neuen Heizung entfallen. Doch ein Klimaschutzwunder kann die Fernwärme Deutschland zumindest kurzfristig nicht bescheren."/zz/DP/ngu