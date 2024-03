Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Tarifabschluss bei der Bahn

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Tarifabschluss bei der Bahn:

"Weselsky hat durchgesetzt, dass die Wochenarbeitszeit zunächst von 38 auf 37 Stunden zurückgeht und schließlich sogar auf bis zu 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich abgesenkt werden kann. Nach all dem Krawall brachte der GDL-Chef indes nur ein Tor zustande. Denn Seiler ist ein für Weselsky schmerzlicher Gegentreffer gelungen. Der Clou an dem Tarifabschluss ist nämlich: Es liegt jetzt in der Macht der Beschäftigten, ob sie weniger Stunden pro Woche oder sogar bis zu 40 Stunden arbeiten wollen."