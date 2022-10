Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Machtwort des Kanzlers im Atomstreit

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Machtwort des Kanzlers im Atomstreit:

"Die Entscheidung, alle drei noch laufenden Meiler bis zum Frühjahr am Netz zu lassen, ist politisch vernünftig und ökonomisch unumgänglich

- sie hätte so aber auch schon vor einigen Monaten und durchaus etwas

mutiger getroffen werden dürfen. Dass Scholz sie kurz nach dem Ende des Grünen-Parteitages in einer Melange aus Führung und Frustration alleine gefällt hat, spricht Bände. Der Kanzler, auch an dieser Stelle häufig für seine zaudernde, uninspirierte Art gescholten, hatte die Faxen offenbar dicke. Nun herrscht zumindest für diesen Winter Klarheit. Wie Deutschland ohne Kernenergie dann durch den nächsten kommt, ist allerdings noch eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Die halbe Welt fragt sich, warum ein Industrieland wie die Bundesrepublik mitten in einer Energiekrise ohne Not zuverlässige Energiequellen abschaltet."/yyzz/DP/men