Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Erzieherinnen-Mangel

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Erzieherinnen-Mangel:

"Wenn Kindergärten und Krippen die Öffnungszeiten reduzieren oder Gruppen schließen müssen, ist das nicht nur ein Problem für die Eltern. Der Fachkräftemangel in der Kita verschärft auf direktem Wege auch den Fachkräftemangel in anderen Branchen. Denn schon jetzt ist es ja so, dass viele Väter und noch mehr Mütter nicht so viele Stunden arbeiten können, wie sie gerne würden, weil sie niemanden finden, der sich in dieser Zeit um die Kinder kümmert. Umso wichtiger ist es, dass die Regierungen in Bund und Ländern endlich erkennen, dass Kinderbetreuung eben kein Gedöns ist, sondern ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor."