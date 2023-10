Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Biden-Besuch in Israel

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Biden-Besuch in Israel:

"Er muss nicht nur im Nahen Osten einen Flächenbrand verhindern, sondern auch den Rest der Welt vor einer Spirale des Terrors bewahren. Der mächtigste Präsident der Welt ist der Einzige, dem das überhaupt zuzutrauen ist. Die USA als Mittlerin zwischen Israel und der arabischen Welt konnten in den vergangenen Jahren große Erfolge verbuchen. Doch mit dem Angriff der Hamas liegt auch die amerikanische Nahostpolitik in Trümmern. Schon die Reaktionen auf den Beschuss der Klinik in Gaza gaben einen ersten Vorgeschmack, dass die Region zurückkehren wird in die alten Muster. Ein Friede oder wenigstens ein Waffenstillstand ist derzeit nicht zu erwarten. Womöglich ist das, was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, sogar erst ein Anfang."/ra/DP/jha