Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Atom-Ausstieg

"Gerade jetzt, nach der Abschaltung, zeigt sich zudem schmerzhaft, dass das Problem des Strahlenmülls noch nicht einmal im Ansatz gelöst ist. Ein Endlager tief unter der Erde muss her. Standorte in ganz Deutschland werden untersucht. Welche Region auch immer die Experten einmal auswählen werden, es wird dort massive Proteste geben. Doch irgendwo müssen die Strahlenmüllbehälter ihre letzte Ruhe finden. Für die Menschen, die dann in der Nähe des künftigen Endlagers leben, wird die Angst bleiben, dass trotz bestmöglicher geologischer Voraussetzungen doch irgendwann Radioaktivität austritt. Sicher ist nur eines: Eine Technologie, die letztlich unkalkulierbare Restrisiken produziert, auch noch bis zu einer Million Jahre nach ihrer Nutzung möglicherweise Probleme schafft, ist ein Irrweg."