Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Scholz/China

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Scholz/China:

"Wirtschaftlich geben im bilateralen Verhältnis längst die Chinesen den Ton an, diktieren deutschen Unternehmen die Konditionen oder kaufen sie gleich ganz. Wie im Falle Russlands ist die Bundesrepublik in eine gefährliche Abhängigkeit gerannt. China ist wichtigster Handelspartner weltweit, bräche dieses Geschäft weg, wäre Massenarbeitslosigkeit die Folge. Wenn Olaf Scholz jetzt in diesen aufgewühlten Zeiten nach Peking reist, steht also enorm viel auf dem Spiel."/yyzz/DP/nas