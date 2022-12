Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Problemen im Gesundheitssystem

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Problemen im Gesundheitssystem

"Gerade in diesen Tagen spüren zu viele Menschen, dass unser Gesundheitssystem selbst multimorbid ist, dass einem angst und bang werden kann. Dabei leisten im Gesundheitssektor so viele Menschen so enorm viel. Und wahr ist: Im Vergleich zu vielen anderen Ländern zählt unseres zu den besten Gesundheitssystemen. Doch die jetzigen Krisen zeigen, wie viel im Argen liegt. Das fängt schon damit an, dass gerade der Bereich, der oberste Priorität genießen müsste, die Kinder- und Jugendmedizin, in einem so erbarmungswürdigen Zustand ist, dass es eine Schande ist. (...) Allein nur mehr Geld zu investieren, reicht nicht. In erster Linie muss endlich geprüft werden, an welchen Stellen das Geld in falsche Kanäle fließt, wo es nur der Gewinnmaximierung einiger, nicht aber dem gesundheitlichen Wohl vieler zugutekommt."/yyzz/DP/nas