Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Lambrecht

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Lambrecht:

"Klar, es passierten ihr Fehler. Der Hubschrauberflug mit dem Sohn etwa und zuletzt das Instagram-Video in der Silvesternacht. Sofort empörten sich die vermeintlich Aufrechten dieser Nation, Spott ergoss sich über die Ministerin. Ihre Arbeitsleistung spielte in der Bewertung überhaupt keine Rolle mehr. Die Vorfälle waren unglücklich, aber nicht unrechtmäßig. Und mal ehrlich: Wenn sich Politiker in der Vergangenheit in peinlichen Machoposen zeigten oder sich mit teurem Anzug und riesiger Zigarre fotografieren ließen, zog das keine Rücktrittsforderungen nach sich. Bei einer Frau sieht das anders aus, in Wahrheit spielt auch das in diesem Fall eine große Rolle."/yyzz/DP/nas