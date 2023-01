Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Bio-Offensive/Agrarminister Cem Özdemir

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Bio-Offensive/Agrarminister Cem Özdemir:

Die Ernährungswende mit einem Bio-Anteil von 30 Prozent in der Lebensmittelwirtschaft, die er als Ziel ausgegeben hat, ist vor allem eine Preisfrage. Ende vergangenen Jahres kosteten Lebensmittel in Deutschland etwa 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - kein Wunder also, wenn viele Verbraucher beim Einkauf lieber zur konventionellen Milch greifen oder zum deutlich billigeren Schnitzel aus der Massentierhaltung. Gegen diesen Druck des Faktischen hilft keine noch so überzeugende Pro-Bio-Kampagne und kein noch so ambitioniertes Förderprogramm. Bio hat seinen Preis - und muss ihn auch haben./yyzz/DP/mis