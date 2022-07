Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zum Streik bei der Lufthansa

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zum Streik bei der Lufthansa:

"Ja, die Beschäftigten haben unter Corona und dem Spardiktat des Arbeitgebers gelitten, und sie haben nun mit der Inflation zu kämpfen. Das geht den Mitarbeitern in zig anderen Branchen aber genauso. Für jede Pflegerin, für jeden Pfleger, der sich von den Corona-Belastungen erholen und in den Strandurlaub fliegen will, ist dieser Streik ein lange nachwirkender Schlag ins Gesicht. Mit Verständnis in der Bevölkerung sollte Verdi also besser nicht rechnen. Auch wenn dieser Arbeitskampf nur ein Vorgeschmack ist auf die Auseinandersetzungen in anderen Branchen, in denen es ebenfalls um Lohnforderungen in zweistelliger Prozent-Höhe gehen dürfte. Viele Beschäftigte an den Flughäfen haben sich zuletzt über aggressive Reisende beschwert - wenn diese Aggressionen zunehmen, hat daran jetzt auch die Gewerkschaft ihren Anteil, weil sie die Konflikte anheizt. Instinktlos."/yyzz/DP/nas