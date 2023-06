Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Nato-Übung Air Defender

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Nato-Übung Air Defender:

"Die Luftwaffenübung "Air Defender" ist eine Demonstration der eigenen Stärke des Westens. Gleichzeitig ist das größte Manöver der Nachkriegsgeschichte im deutschen Luftraum eine Art Selbstvergewisserung, dass die Nato und befreundete Staaten im militärischen Ernstfall reaktionsfähig sind. (...) Für die zehn Tage des Manövers müssen deshalb mögliche Einschränkungen des zivilen Luftverkehrs wohl oder übel hingenommen werden. Verspätungen am Flughafen Frankfurt sind realistisch gesehen wahrscheinlich, denn für einige Stunden wird der Luftraum in den Manöverregionen im Süden, Osten und Norden Deutschlands komplett gesperrt. Die Übung endet aber vor den Sommerferien und die Flüge finden nicht nachts und am Wochenende statt. Das Manöver erscheint vor diesem Hintergrund als zumutbare Zumutung."/al/DP/he