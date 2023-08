Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Lufthansa

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Lufthansa:

"An der Börse kommen die steigenden Kosten kurzfristig nicht gut an, die Lufthansa-Aktie verlor kräftig. Aber das kann in Kauf genommen werden, denn ein Chaos-Sommer wie im Vorjahr hätte der Branche und der Marke Lufthansa langfristig mehr geschadet. Für die Reisenden bedeutet das knapp gehaltene Angebot bei steigender Nachfrage weiterhin hohe Ticketpreise. Das bringt Lufthansa eines der drei besten operativen Jahresergebnisse der Konzerngeschichte."/zz/DP/he