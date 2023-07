Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Hitze in Europa

MAINZ (dpa-AFX) - Die "Allgemeine Zeitung" zur Hitze in Europa:

"Klimaforscher und Meteorologen können immer genauer einzelne Phänomene erklären - zum Beispiel, warum es gerade in West- und Mitteleuropa in den Sommern plötzlich so trocken und heiß wird. Eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung führt das unmittelbar auf starke Veränderungen bei den Jetstream-Höhenwinden zurück, die sich wiederum mit der dramatischen Eisschmelze in der Arktis und den gestiegenen Frühjahrstemperaturen in Sibirien erklären lassen. Es gibt Wissenschaftler, die Guterres widersprechen und versichern, beim Klima sei der "Point of no return" noch nicht erreicht. Hoffen wir, dass sie recht haben. Was getan werden muss, damit die Aufheizung unseres Planeten zumindest abgebremst werden kann, ist allseits bekannt."/yyzz/DP/men