Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Gipfeln von EU, G7 und Nato

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Gipfeln von EU, G7 und Nato:

"Erst die EU, dann die Gruppe der G7, dann die Nato: Bis Ende Juni reiht sich Gipfel an Gipfel. Für die westlichen Staaten werden das Tage der Selbstvergewisserung. Denn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine tobt nun schon seit fast vier Monaten. Und in manchen Köpfen hat sich Kriegsmüdigkeit breitgemacht, die Kremlchef Putin in die Hände spielt. In Berlin verliert man sich oft im Klein-Klein, während viele Bürger zuerst an den Tankrabatt denken. Dabei ist immer noch gültig, was von Anfang an die Haltung der EU und der Nato geprägt hat: Putin fordert den Westen heraus. Dem gilt es, etwas entgegenzusetzen: das erneute, andauernde Bekenntnis zur Unverletzlichkeit von Grenzen und den unbedingten Willen zur Freiheit."/zz/DP/ngu