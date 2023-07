Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Führungskräften in Teilzeit

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Führungskräften in Teilzeit:

"Schon in Vollzeit ist es schwierig, ein Team oder ein Unternehmen zu führen. Wie soll das erst in Teilzeit klappen? Die Frage ist berechtigt. Unternehmen müssen es möglich machen, sonst droht langfristig ein Führungskräftemangel. Um eines vorweg zu nehmen: Das betrifft Mütter und Väter - wenn auch sicherlich noch Luft nach oben ist, was das Aufbrechen der klassischen Rollenverteilung betrifft. (...) Wer neben all den Gedanken zu Sabbaticals, mobilem Office und einer ansprechenden Arbeitsumgebung nicht auch über Programme nachdenkt, die Führung in Teilzeit berücksichtigen, wird in ein paar Jahren mit der Frage konfrontiert: Wer übernimmt eine Führungsaufgabe? (...) Erfreulich ist es daher, dass erste Unternehmen bei Führungsaufgaben mehr im Teamgedanken denken, dass Jobsharing möglich wird und sich durch flexiblere Arbeitsumfelder Familie und Karriere besser vereinbaren lassen. Die Kunst wird es nun sein, dies auch für kleinere Unternehmen zu adaptieren und Lösungen zu finden für Berufsfelder, die sich nicht im Büroumfeld abspielen."/al/DP/nas