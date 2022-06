Presseschau: 'Badische Zeitung' zu steigendes Zinsniveau

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu steigendes Zinsniveau:

"In diesem Fight kommt sie (EZB-Präsidentin Christine Lagarde) an höheren Leitzinsen und geringeren Anleihekäufen nicht vorbei. Beides wird das Zinsniveau noch weiter nach oben treiben. Das trifft Staaten mit vielen Schulden mehr als Länder, die auf einem kleinen Schuldenberg sitzen. So wird die Skepsis der Investoren wachsen, dass Staaten mit hoher Schuldenquote ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könnten, was die Zinsen weiter steigen lässt. Legen die Steuereinnahmen nicht zu, hilft da nur Sparen. Keine gute Aussicht. Die Stimmen, die von einer nahen globalen Rezession sprechen, werden lauter. In solch einer Phase sollten Staaten eigentlich mit Ausgaben aus der Staatskasse gegensteuern."/yyzz/DP/he