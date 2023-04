Berlin (ots) -Zum ersten Mal seit 2019 findet das Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) wieder in Berlin statt, wo Apothekerinnen, Ökonomen, Juristinnen und Wissenschaftler über die Herausforderungen der Branche diskutieren werden - von Personalgewinnung über Pharmazeutische Dienstleistungen und Krankenkassenfinanzierung bis Digitalisierung.Mit dem Politischen Lagebericht, dem Apothekenwirtschaftsbericht und der Gesundheitspolitischen Diskussionsrunde werden die Teilnehmenden einen kritischen Blick auf die Ampelkoalition werfen, die sich nach der Bundestagswahl 2021 gesundheitspolitisch viel vorgenommen hatte. Professorin Dr. Alena Buyx von der Technischen Universität München wird zudem über "Die Ethik des Digitalen" sprechen.Die mittlerweile vierte Verleihung des Deutschen Apotheken-Awards (DAA) bietet einen würdigen Abschluss des zweitägigen DAV-Wirtschaftsforums. In den beiden Kategorien "Moderne Apotheke" und "Apotheke und Patient" werden die Preisträger unter Schirmherrschaft des DAV-Patientenbeauftragten Berend Groeneveld gekürt.Wir würden uns freuen, Sie persönlich am 25./26. April 2023 im Hotel Scandic Berlin Potsdamer Platz, Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 Berlin, zum DAV-Wirtschaftsforum 2023 begrüßen zu können. Die Tagesordnung und weitere Details zu den Referaten und Diskussionen stehen unter www.dav-wirtschaftsforum.de und www.abda.dePressevertreter können sich mit dem Betreff "Presse Akkreditierung DAV-Wirtschaftsforum 2023" und ihren vollständigen Kontaktdaten (inkl. Redaktion/Medium und Presseausweis) per E-Mail unter presse@abda.de anmelden, um vom AVOXA-Tagungsbüro (E-Mail: j.klein@avoxa.de) einen persönlichen Gutschein-Code zur Akkreditierung zu erhalten.Pressekontakt:Christian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell