Presseeinladung: Grundsteinlegung für das Max Brauer Quartier in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots) -In Hamburg-Ottensen fällt der Startschuss für das Max Brauer Quartier. Bis 2025 entsteht auf dem ehemaligen Euler-Hermes-Areal ein urbanes Quartier mit mehr als 460 (öffentlich geförderten) Miet- sowie Eigentumswohnungen, außerdem Büros, eine Kita und Gastronomie. Quantum lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein zur:Grundsteinlegung für das Max Brauer Quartier in Hamburg-Ottensenmit Fototermin und Interviewmöglichkeit- Wann: Mittwoch, 21.09.2022 von 12:00 - 13:00 Uhr- Wo: Baustellen-Areal des Max Brauer Quartiers (ehemaliges Euler-Hermes-Gelände), Friedensallee / Ecke Bahrenfelder Kirchenweg, 22763 Hamburg-OttensenErwartet werden unter anderem:- Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg- Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin des Bezirks Hamburg-Altona- Martin Schenk, Schenk Fleischhaker Architekten- Philipp Schmitz-Morkramer, Vorstandsmitglied der Quantum Immobilien AGGeplanter Ablauf:- 12:00 Uhr: Begrüßung und Grußworte- 12:30 Uhr: Grundsteinlegung mit Einsetzen der Zeitkapsel- 12:45 Uhr: Pressefotos und Gelegenheit für kurze, operative Interviews- anschließend: Get-togetherWir bitten um kurze, formlose Anmeldung bis zum 19.09.22 per E-Mail an mn@quantum.ag.Über QuantumDie unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert - so entstanden bisher 80 Immobilien mit einer Fläche von über 1.800.000 m². Das Transaktionsvolumen beträgt rund 5,0 Mrd. EUR.Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. 10,0 Mrd. EUR.