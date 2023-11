Presse: Signa stoppt Bauprojekte in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Der mit Problemen kämpfende Immobilienkonzern Signa hat einem Bericht des "Tagesspiegels" zufolge sämtliche Bauprojekte in Berlin gestoppt. Dazu gehören etwa die Karstadt-Standorte am Hermannplatz und im Wedding sowie das Projekt "Glance" in der Franklinstraße (Charlottenburg). Der "Tagesspiegel" bezog sich bei seinem Bericht am Mittwoch auf "Unternehmenskreise". Eine Bestätigung von Signa gab es nicht.

Laut dem Zeitungsbericht sind auch Neubau-Projekte in der Schönhauser Allee, das Bremsenwerk am Ostkreuz, der Femina Palast in der Nürnberger Straße, das Hochhausprojekt Ku'damm 231 auf dem Karstadt-Grundstück in Charlottenburg sowie das Projekt Tauentzienstraße 20 von dem Baustopp betroffen.

Signa teilte am Mittwoch in Wien mit, dass sich Gründer René Benko aus der Führung der angeschlagenen Gruppe zurückziehe. Ähnlich wie andere Unternehmen der Immobilien-Branche hat Signa mit gestiegenen Zinsen und höheren Materialkosten zu kämpfen./nif/DP/jha