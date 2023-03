Presse: Manchester United plant 120-Millionen-Angebot für Kolo Muani

FRANKFURT (dpa-AFX) - Manchester United soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe für Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani vorbereiten. Der Spitzenclub aus der englischen Premiere League will demnach 120 Millionen Euro bieten. Kolo Muani kommt in bislang 34 Pflichtspielen für den Fußball-Bundesligisten auf 16 Tore und 12 Vorlagen. Interesse an dem Stürmer soll zudem auch Paris St. Germain haben. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den SSC Neapel fehlt Kolo Muani den Hessen nach seiner Gelb-Roten Karten im Hinspiel./max/DP/zb