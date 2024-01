Presse-Einladung zum Parteitag der Friseure am 15. Januar 2024 im Admiralspalast in Berlin

Berlin (ots) -15 Uhr Podiumsdiskussion mit Staatssekretär Kellner und Richard D. Precht // 16 Uhr Übergabe des Forderungspapiers ans Wirtschaftsministerium // 7% Mwst. // Friseur von Steuer absetzen // Prämie für Ausbildung // Schwarzarbeit bekämpfen // Friseurinnen und Friseure sowie Verbände und Industrievertreter kommen zusammen und diskutieren über die großen Probleme ihrer Branche.Im Zentrum der Debatte steht ein Forderungspapier, mit dem sich die Friseurinnen und Friseure an die Politik wenden, um für ihren Berufsstand zukunftsfähige Lösungen zu erwirken. Wir laden Sie zum Polit-Talk sowie zur Übergabe des Forderungspapiers an das Wirtschaftsministerium ein:Montag, 15. Januar 2024Parteitag der Friseure: Zukunftskongress FriseurHandwerkAdmiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin14 Uhr Key Note von Richard David Precht15 Uhr Podiumsdiskussion: Zukunft Friseur & Handwerk - Was wir von der Politik brauchenEs diskutieren:- Richard David Precht, Autor und Philosoph- Michael Kellner, parl. Staatssekretär, Wirtschaftsministerium- Jörg Dittrich, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks- Manuela Härtelt-Dören, Präsidentin Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks- Heiko Schneider, Friseur-Unternehmer- Filiz Erdogu, Friseur-Unternehmerin16:05 Uhr Übergabe des ForderungspapiersDie Branchenvertreter überreichen das Forderungspapier an den Staatssekretär Michael Kellner vom Wirtschaftsministerium.Nutzen Sie vor Ort die Chance, sich mit der Präsidentin des Zentralverbands des deutschen Friseurhandwerks, Manuela Härtelt-Dören, und zahlreichen Friseurunternehmerinnen und -unternehmern auszutauschen.Im Anschluss sind weitere Interviews möglich. Auch die Vertreter aus der Industrie stehen zur Verfügung: Geschäftsführung von BaBylissPRO, Efalock, Euro Friwa, Glynt, Kao Salon Division, Revlon Professional, Schwarzkopf Professional, Wella Company, Wild Beauty.Mehr auf https://imsalon.de/zukunftskongress-friseurhandwerk/Bitte melden Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an virginie.siems@ministrygroup.de an und nennen Sie uns Ihren Wunsch-Gesprächspartner.Weiterführende Presse-Informationen entnehmen Sie bitte unserem Presse-Kit auf https://ots.de/azndQcPressekontakt:Ministry Group GmbHVirginie SiemsStadtdeich 2-420097 Hamburgvirginie.siems@ministrygroup.deTel. +49 40 27 15 15 30www.ministrygroup.deOriginal-Content von: imSalon, übermittelt durch news aktuell