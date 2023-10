Frankfurt/Main (ots) -Am 17. Oktober findet in Berlin das IVA-Zukunftsforum 2023 statt. Die Gäste erwarten eine Keynote von Vince Ebert und dazu Talk- und Fragerunden, Start-up-Pitches und ein Science-Slam. Das IVA-Zukunftsforum ist zum zweiten Mal nach 2021 eine Plattform für Information und Austausch zwischen Stakeholdern aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Medien. Das Programm ist dabei so vielfältig wie die Herausforderungen, die das sich verändernde Klima für Landwirtinnen und Landwirte sowie die Gesellschaft mit sich bringen. Es diskutieren junge Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft und Umweltschutzorganisationen aus ihrer besonderen Perspektive und Betroffenheit über die Zukunft der Landwirtschaft.Dazu lädt der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) herzlich ein.An der Veranstaltung kann entweder vor Ort im Humboldt-Carré teilgenommen oder der Livestream unter https://zukunftsforum.iva.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzukunftsforum.iva.de%2F&data=04%7C01%7C%7Ced1f5200658942ff36fc08d99e04e281%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C637714566077578567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YlxBb%2BVgubh56ljiWg1c8o8k6a7t%2FNyz5PTaPMZZW7E%3D&reserved=0) verfolgt werden. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte diesen Link: Anmeldung zum IVA-Zukunftsforum 2023 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIOQD5J0gMIo1beTrUCMHgYHRuRS2aRPaqpodiuDcdd-JBRQ/viewform)Das ausführliche Programm der Veranstaltung: Programm - IVA Zukunftsforum 2023 (https://zukunftsforum.iva.de/programm)Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 51 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell