Presse: Corona-Berater Zients soll Bidens neuer Stabschef werden

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will Berichten zufolge seinen früheren Corona-Berater Jeff Zients zum neuen Stabschef im Präsidialamt machen. Der 56-Jährige beriet Biden von Januar 2021 bis April 2022 bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Er war unter anderem für die Impfkampagne in den USA zuständig. Zients soll der Nachfolger von Stabschef Ron Klain werden, wie US-Medien am Sonntag übereinstimmend berichteten. Zuvor war bekannt geworden, dass der 61-jährige Klain den wichtigen Posten nach zwei Jahren abgeben will.

Zients kommt aus der Privatwirtschaft, arbeitete aber schon während der Präsidentschaft Barack Obamas in wichtigen Positionen für die US-Regierung. Als Stabschef übernimmt er eine zentrale Stelle in der Regierung; er organisiert den Regierungsalltag des Präsidenten und kümmert sich auch um dessen Krisenmanagement. Nach dem Auftauchen von Geheimdokumenten in privaten Räumen Bidens steht die Biden-Regierung derzeit wegen ihrer Informationspolitik stark in der Kritik./trö/DP/zb