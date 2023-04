Presse: Bundeswehr plant Ende von Patriot-Einsatz in Polen zum Juni

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr will den Einsatz deutscher Patriot-Flugabwehrsysteme in Polen nach aktueller Planung zum Juni dieses Jahres beenden. Das berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe unter Berufung auf einen Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Das Ende des deutschen Patriot-Einsatzes in der Slowakei sei zum Jahresende geplant. "Die Nationen sind über die Planungen informiert", sagte der Sprecher. "Selbstverständlich stehen wir mit unseren Partnern und der Nato im kontinuierlichen engen Austausch, um auf entsprechende Lageänderungen angepasst reagieren zu können."

Polen grenzt an die von Russland angegriffene Ukraine. Nach einem Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet im November hatte die Bundeswehr Anfang des Jahres Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Polen verlegt, um den Nato-Partner bei der Sicherung des Luftraums zu unterstützen. In der ebenfalls an die Ukraine grenzenden Slowakei ist die Bundeswehr bereits seit März 2022 mit dem Flugabwehrraketensystem Patriot präsent. Die Slowakei hatte schon bald nach Kriegsbeginn ihr eigenes Luftabwehr-Raketensystem S-300 der Ukraine übergeben.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte den Funke-Zeitungen: "Die Einsätze müssen laufend hinterfragt und bewertet werden." Wenn die Lage es zulasse, mache es Sinn, die Situation zu verändern. "Die Flexibilität brauchen wir, weil wir nicht unendlich Gerät haben."

Zum Patriot-Einsatz in der Slowakei war bereits Ende des Jahres bekanntgeworden, dass das dort stationierte deutsche Gerät Ende 2023 für technische Arbeiten zurückgebracht werden muss. "Um perspektivisch die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme Patriot zu erhalten, ist ab 2024 eine umfängliche Industrieumrüstung notwendig, da ansonsten die Interoperabilität mit dem integrierten Luftverteidigungssystem der Nato erheblich gefährdet wäre", hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Bis Oktober will Deutschland der Slowakei zwei Flugabwehrsysteme des Typs Mantis übergeben/sku/DP/zb