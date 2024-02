Pressance Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Pressance-RSI liegt bei 48,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 44,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Pressance. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Pressance.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pressance wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich vor allem positive Themen, wodurch das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Verlaufs. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.