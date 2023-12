Press Kogyo Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktienanalyse der Press Kogyo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 600,75 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 571 JPY liegt damit nur 4,95 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (611,52 JPY) liegt der letzte Schlusskurs um 6,63 Prozent darunter, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt wird die Press Kogyo-Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Press Kogyo. Daher wird dieses Kriterium als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammengefasst wird Press Kogyo auf dieser Stufe daher ebenfalls als neutral bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Press Kogyo zeigen kein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel, da überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Press Kogyo bei 64 liegt und der RSI25 bei 66,92, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung daher auf "Neutral".