Press Kogyo Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Press Kogyo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 602,2 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 584 JPY, was einem Unterschied von -3,02 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 607,28 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-3,83 Prozent Abweichung) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Press Kogyo-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Press Kogyo-Aktie. Der RSI7 liegt bei 35,71 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 mit einem Wert von 64,29 zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Marktteilnehmer gegenüber Press Kogyo hin. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Press Kogyo-Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Press Kogyo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".