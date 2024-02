Press Kogyo Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Press Kogyo Aktienanalysen und Bewertungen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate von Press Kogyo zu. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Press Kogyo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Press Kogyo derzeit auf 624,94 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 660 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,61 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 619,86 JPY, was einen Abstand von +6,48 Prozent ergibt und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Press Kogyo-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (42,14) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Press Kogyo.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Press Kogyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung für Press Kogyo.