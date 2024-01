Presidio Property Trust, tut es schon wieder!

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders negativ über Presidio Property diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Presidio Property insgesamt als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb diese zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Presidio Property-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Presidio Property-Aktie beträgt aktuell 42, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage weisen auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Presidio Property-Aktie um 36,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Tage weist mit einer Abweichung von +35,23 Prozent auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.