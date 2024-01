Presidio Property Trust Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Presidio Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,88 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,141 USD, was einer Abweichung von +29,66 Prozent entspricht, was charttechnisch gesehen als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,94 USD über dem aktuellen Schlusskurs (+21,38 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Presidio Property-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene, obwohl eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Presidio Property-Aktie liegt bei 41, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,57) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Presidio Property-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.