Presidio Property Trust Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Presidio Property in den letzten Tagen überwiegend negativ. Während an fünf Tagen positive Themen dominierten, überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen und die Redaktion bewertet die Aktie als "Schlecht". Das Anleger-Sentiment für Presidio Property wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Presidio Property mit einem Kurs von 1,11 USD inzwischen +35,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +27,59 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Presidio Property zeigt eine Ausprägung von 89,29, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,99, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Gut". Die negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für Presidio Property in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".