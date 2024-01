Prescient Therapeutics Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Prescient Therapeutics liegt bei 77,78, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 53,4 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,08 AUD für die Prescient Therapeutics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,062 AUD, was einen Unterschied von -22,5 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,07 AUD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs unterhalb des gleitenden Durchschnitts eine Abweichung von -11,43 Prozent und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Somit erhält Prescient Therapeutics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Prescient Therapeutics können über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtbewertung in diesem Punkt ergibt somit eine Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Prescient Therapeutics eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen vornehmlich eine neutrale Haltung. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Prescient Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.