PremiummePref A Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Premium Income überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Premium Income. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Premium Income liegt bei 6,06, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Premium Income mit 13,87 CAD derzeit +3,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Die Aktie wird somit aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.