Premier Sunak spricht zum Abschluss des Tory-Parteitags

MANCHESTER (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak will an diesem Mittwoch beim Treffen seiner Konservativen Partei in Manchester sprechen. Mit der Rede des 43-Jährigen geht die viertägige Parteikonferenz zu Ende. Medienberichten zufolge dürfte Sunak verkünden, dass angesichts gestiegener Kosten eine geplante Schnellbahntrasse in den Norden des Landes stark verkürzt wird. Das hatte bereits zuvor für Aufregung auch in den eigenen Reihen gesorgt und das Treffen in Manchester überschattet.

Die Tories regieren Großbritannien seit 13 Jahren, liegen in Umfragen derzeit aber deutlich hinter der sozialdemokratischen Oppositionspartei Labour zurück. Damit droht der Regierung Sunak bei der nächsten Parlamentswahl, die voraussichtlich 2024 stattfindet, das Aus./kil/DP/he