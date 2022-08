Premier Optimum Income Fund Class C Income Shares: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Premier Optimum Income Fund Class C Income Shares legte vergangene Woche eine bemerkenswerte Performance hin. Vor einer Woche noch lag der Börsenkurs bei 0,77 Euro. Aktuell bei 91,99 Euro. Innerhalb der vergangenen Woche erlebten die Kapitalanleger von Premier Optimum Income Fund Class C Income Shares einen Kursgewinn von 91,22 Euro. Umgerechnet in Prozent entspricht dies 11.846,75 Prozent. Wenn sich diese… Hier weiterlesen