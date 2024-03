Premier Asset Management Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Premier Miton liegt bei 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,64 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Premier Miton mit 16,91 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,49 Prozent auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Premier Miton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 67,1 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 58,5 GBP weicht um -12,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (61,75 GBP) liegt mit einem Abweichung von -5,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Premier Miton-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Premier Miton 26, was vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.