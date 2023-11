Premier Antiing Co Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Premier Anti-aging liegt bei 29,51, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Premier Anti-aging liegt bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lassen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Premier Anti-aging konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Premier Anti-aging auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Premier Anti-aging mit einem Kurs von 1019 JPY inzwischen +0,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,61 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Premier Anti-aging im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Premier Anti-aging. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".