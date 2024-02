Premier African Minerals Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Premier African Minerals bei 50,46, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 41, was ebenfalls als neutral gilt. Insgesamt wird die Premier African Minerals daher auf Basis des RSI mit einem neutralen Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schneidet Premier African Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,51 %) mit einer Dividendenrate von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Premier African Minerals-Aktie (0,45 GBP) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,283 GBP) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 0,24 GBP über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 91,56, was Premier African Minerals als deutlich teurer als den Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" erscheinen lässt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.