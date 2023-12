Prelude Therapeutics Inc Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten vier Wochen gab es bedeutende Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Prelude Therapeutics in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Prelude Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Prelude Therapeutics eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Prelude Therapeutics eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.