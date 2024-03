Prelude Therapeutics Inc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwölf Monaten hat Prelude Therapeutics insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 17 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 281,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Prelude Therapeutics damit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Prelude Therapeutics liegt bei 37,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Prelude Therapeutics durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an vier Tagen dominierten, und negativen Themen, die an zwei Tagen vorherrschten. In den letzten Tagen jedoch konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Prelude Therapeutics, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.